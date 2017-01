Dr House : Olivia Wilde, mère parfaite et femme modèle pour son compagnon Jason Sudeikis

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien avec le magazine américain People, l’acteur et compagnon de l’ancienne recrue de Dr House s’est livré sur sa vision de son couple et en particulier sur Olivia Wilde.

Alors que les États-Unis sont en plein changement et que les couples d’Hollywood se défont de toute part, il est un duo qui ne semble avoir que de l’admiration l’un pour l’autre. Olivia Wilde ne tarit pas d’éloge à l’encontre de son compagnon et père de ses deux enfants, Jason Sudeikis. Et réciproquement, le comédien n’hésite pas à dire tout le bien qu’il pense de la femme qu’il aime. Olivia Wilde est connue outre-Atlantique pour son engagement dans la cause des femmes et son caractère affirmé. Et Jason Sudeikis voit en elle un modèle pour ses enfants, en particulier la petite dernière, Daisy Josephine, née en octobre dernier, et que le couple a emmené voter le 8 novembre dernier.

"Quand Otis [le fils aîné du couple, ndlr] était encore bébé, je plaisantais sur le fait qu’au moins avec un garçon, je comprenais mieux comment j’allais bousiller son éducation", a-t-il ainsi confié au magazine People, avant de continuer et d’évoquer l’interprète de Numéro 13 dans Dr House. "Mais avec une petite fille… je veux dire, elle ne pouvait pas avoir de meilleure modèle qu’Olivia, et mes sœurs, et les sœurs d’Olivia, et nos mères". Féministe de longue date, l’acteur a confié que sa nouvelle paternité et le temps passé avec sa compagne l’ont fait prendre davantage confiance de la façon dont sont traitées les femmes. "Je suis à un moment dans ma vie où je pense être assez intelligent pour reconnaître cela et agir en conséquence", a-t-il ainsi poursuivi. Il semblerait qu’Olivia Wilde ait donc trouvé l’homme parfait.





