Vous ne devinerez jamais où Hugh Laurie a trouvé son costume des Golden Globes ?

Par Sabine BOUCHOUL

Il est une règle que toutes les personnalités d’Hollywood et d’ailleurs respectent à la lettre : lors d’une cérémonie de remise de prix, il faut être sur son 31. Aux Golden Globes, comme pour les Oscars, les actrices et acteurs se doivent de briller de mille feux devant les photographes et les caméras du monde entier qui scrutent leurs faits et gestes et surtout les tenues.

Pour une cérémonie, aussi prestigieuse que les Golden Globes, il n’est pas rare que les acteurs se fassent prêter des vêtements par les plus grands couturiers. Mais Hugh Laurie a décidé de dénicher son costume tout seul histoire d’être sûr de ne pas croiser un acteur avec la même tenue. Son nœud papillon et sa veste de smoking en laine ont fait sensation sur le tapis rouge, lui donnant l’impression d’être débarqué tout droit d’une autre époque. Les critiques de mode se sont d’ailleurs arraché les cheveux pour trouver le nom du couturier qui a signé l’élégante tenue.

Armani ? Ralph Lauren ? Gucci ? Que nenni. Hugh Laurie a dévoilé l’identité de son styliste dans l’émission Good Morning America : "Ça vient d’un styliste vraiment très intéressant dont il faut absolument que je vous parle. Il s’appelle eBay. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils font un boulot vraiment intéressant… et il y a vraiment des bonnes affaires !", a-t-il déclaré, tout sourire, ravi de sa boutade. Une chose est sûre, eBay a porté chance à l’acteur puisqu’il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série.

