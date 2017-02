Olivia Wilde : femme engagée et maman poule

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Changement de look, des manifestations contre Trump, un film en préparation… Olivia Wilde n’a pas chômé depuis son accouchement en octobre dernier. Mais elle n’oublie pas pour autant de pouponner…

Véritable femme moderne, Olivia Wilde est sur tous les fronts. Actrice, femme, mère, citoyenne engagée, depuis son accouchement le 11 octobre dernier, l’actrice n’arrête pas. Celle qui était déjà maman d’un petit Otis Alexander Sudeikis né le 22 avril 2014, a donné naissance, le 11 octobre dernier, à une petite fille prénommée Daisy Joséphine.

Durant ces quatre mois, Olivia Wilde n’a vraiment pas chômé. L’actrice qui s’est fait connaître pour son rôle de Numéro Treize dans Dr House a d’abord retrouvé une silhouette parfaite et en a profité pour changer de look. Alors qu’elle arborait il y a encore quelques mois une longue crinière brune, elle a opté pour un changement radical. La comédienne désormais blonde porte un joli carré plongeant.

Egalement citoyenne engagée, elle a participé à plusieurs manifestations contre Donald Trump dont la marche des femmes à Washington. Sur l’une des photos postées à cette occasion, elle fait même un doigt d’honneur à l’intention du 45e président des Etats-Unis. Depuis, elle a retrouvé les chemins des studios. Elle vient en effet de commencer le tournage de son prochain film A Vigilante.

Mais la jolie maman n’en oublie pas pour autant sa famille. Le 14 février, elle a ainsi posté une photo en noir et blanc d’elle et son mari, l’acteur Jason Sudeikis. Le cliché est accompagné d’un simple petit cœur. Un joli moyen de déclarer sa flamme à son époux.





Les deux dernières publications de l’actrice de 32 ans sont consacrées à ses deux enfants. Dans le premier, elle prend la pose avec son petit garçon qui arbore une casquette un peu trop grande pour lui. Et sur la deuxième, elle embrasse tendrement sa petite fille. Femme moderne et maman poule, on vous dit !





