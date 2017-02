Le saviez-vous ? Leighton Meester, alias Blair dans Gossip Girl, a débuté dans Dr House

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

L’actrice et chanteuse a joué dans quelques épisodes de la saison 3 de Dr House. Un an après, elle crevait l’écran dans Gossip Girl aux côtés de Blake Lively.

À l’époque elle était blonde, jeune et un tantinet dérangée. Et surtout elle adorait draguer le docteur Gregory House malgré la différence d’âge. Elle, c’est Leighton Meester, l’inoubliable interprète de Blair Waldorf dans la célèbre série Gossip Girl. Et bien avant de devenir une jeune fille de bonne famille déchirée entre son côté fleur bleue et son goût pour la manipulation, Leighton Meester a incarné la jeune Ali dans les épisodes 3 et 4 de la troisième saison de Dr House.



Petit rafraîchissement de mémoire : dans l’épisode 3, Ali est la fille d’un patient de l’hôpital dans lequel Gregory House s’occupe d'un homme qui lui demande de l’aider à mourir, car ne voyant pas comment il pourrait guérir de son mal inconnu. Et c’est l’un des vêtements portés par Leighton Meester, qui joue déjà au chat et à la souris avec le docteur, qui permet à celui-ci de poser un diagnostic final. Faisant d’elle « sa muse », comme dira House, dans son ironie habituelle. La jeune fille s’éprend alors bien sûr de ce talentueux médecin que personne n’a l’air de comprendre.



Vrai/Faux amour

Dans l’épisode d’après, les choses se compliquent. La jeune femme fait de fréquentes visites à l’hôpital afin d’aller voir House, allant même jusqu’à soulever son t-shirt dans la salle d’examen médical. Des visites incessantes qui dérangent Lisa Cuddy, celle-ci menaçant même d’appeler la sécurité pour faire partir l’adolescente. Mais Ali/Leighton est bien trop têtue pour se laisser abattre, ce qui n’est pas sans rappeler une certaine Blair Waldorf, et décide d’attendre le médecin en dehors de son lieu de travail, sur sa moto. Ce n’est qu’après un échange tendu pendant lequel l’adolescente se met à pleureur que House se rend compte que la jeune fille n’est pas réellement amoureuse de lui : ses larmes de lait traduisent une inhalation de spores après un tremblement de terre en Californie, ayant provoqué dans son cerveau une augmentation du désir. L'amour n'est plus, Ali part vers de nouvelles aventures qui, comme le public le sait, la mènera un an après dans les rues chic de l'Upper East Side new-yorkais...







