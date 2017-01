Karine Ferri ou Caroline Receveur, qui a reçu le prix de la plus sexy ?

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur VS Karine Ferri !

La cérémonie des Z'Awards de la télé diffusée le 13 janvier dernier sur TF1 est revenue sur le meilleur mais aussi le pire de la télévision de l'année 2016. Que ce soit des chanteurs, des animateurs, des humoristes, des candidats de télé-réalité ou encore des danseurs, tous, soumis aux votes du public, ont eu la chance de recevoir un prix. Caroline Receveur qui a brillé dans la saison 7 de Danse avec les stars, et Karine Ferri, animatrice phare de la chaîne qu'on ne présente plus qui a également foulé le parquet de DALS 7, étaient toutes deux nommées dans la catégorie des "Femmes les plus sexy de l'année". Il faut dire que les tenues du programme dansant de TF1 mettaient leurs atouts très bien en valeur. Mais alors, qui a remporté le prix?

Entre Jenifer, Camille Lou, Karine Ferri, Caroline Receveur ou encore Leïla Ben Khalifa, difficile de faire un choix. Et pourtant il a fallu élire celle qui a fait chavirer le coeur du public par sa beauté légendaire. Baptiste Giabiconi, mannequin et chanteur présent sur le plateau des Z'Awards de la télé, a remis le prix de la Femme la plus sexy de l'année à ...

Vous avez loupé la cérémonie ? Pas de panique, le replay est juste en-dessous !