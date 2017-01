Les Z'Awards de la télé reviennent vendredi 13 janvier sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'année 2016 a une fois de plus été marquée par de grands moments de télévision. C'est la raison pour laquelle Arthur vous donne rendez-vous pour une grande soirée de divertissement ! En direct, Les Z'Awards de la télé proposent aux téléspectateurs de revenir sur l’année télé écoulée. Pour accompagner l'animateur tout au long de la soirée seront présents Dany Boon, Amir, Miss France 2017, Samuel Etienne, Artus, Catherine Laborde, Laurie Thilleman, Camille Lou, Cyril Féraud et Michel Boujenah. Mais ce n'est pas tout ! D'autres surprises sont à prévoir... Pour sa troisième année consécutive, Arthur remettra des prix aux personnalités qui nous tous marqués. C'est via l'application We Are TV que vous seuls pouvez voter !

Découvrez quelques-uns des prix qui seront décernés :

- Le plus sexy

- La plus sexy

- La coiffure de l'année

- La comédie de l’année

- L’humoriste de l’année

L'année dernière, Cyril Hanouna avait raflé deux trophées : celui du plus grand nombre d'heures à l'antenne et de la meilleure coiffure. Karine Ferri, que les téléspectateurs ont retrouvé dans la dernière édition de Danse avec les stars sur TF1 avait été élue la personnalité la plus sexy ! Qu'en sera-t-il cette année ?

Ne manquez pas les Z'Awards de la télé, vendredi 13 janvier à 20h55 sur TF1 !