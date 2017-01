En 2016, qui remporte la palme des « Aléas du direct » ?  

Quels célébrités, animateurs, artistes, journalistes ou encore politiques, n’ont pas eu à remédier aux risques d’incidents en plein direct d’une émission ? Ce soir, Carole Rousseau et Denis Brogniart ouvrent l’enveloppe et annoncent en direct le gagnant de cette catégorie. C’est Laurent Luyat, journaliste sportif, animateur de radio et de télévision, qui se voit remporter le Z’ Awards de « Les aléas du direct » pour son commentaire maladroit pendant les JO de Rio. Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017