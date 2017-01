Qui est « Le candidat le plus zen » de l’année 2016 ?  

Vendredi soir en direct, Arthur vous a donné rendez-vous pour une cérémonie de remise de prix exceptionnelle. Grâce à l’émission « Les Z’Awards de la télé » vous allez découvrir « Le candidat le plus zen » de l’année 2016 parmi une sélection de personnalités soumise à l’élection d’un jury de journalistes et d’experts médias. Et c’est Laury Thilleman et Samuel Etienne qui se voient remettre cet award à... Camille Lou ! Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017