Caroline Receveur ? Karine Ferri ? Qui recevra le z’awards de « La plus sexy de l’année » ?  

SOUMIS AUX VOTES DU PUBLIC - Pour cette cérémonie exceptionnelle qui revient sur le meilleur du pire de télévision de l'année, c'est Baptiste Giabiconi, mannequin et chanteur, qui va remettre le prix de la femme la plus sexy de l'année 2016. Les nommées de cette catégorie sont tous plus belles les unes que les autres mais une seule sera la gagnante... Entre Leïla Ben Khalifa, Caroline Receveur, Jenifer, Camille Lou et Karine Ferri, qui vous fait chavirer Messieurs ? C’est le public en direct qui a choisi la gagnante de cette catégorie grâce à l’application mise à disposition sur les smartphones et tablettes. Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017