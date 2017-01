La comédie de l’année 2016 revient à…  

Entre Les Tuches 2, Camping 3, Radin !, Les Visiteurs: La Révolution et Pattaya, qui de ces 5 comédies remporte le z’award de l’année 2016 ? C’est vous public qui avez choisi en élisant le gagnant à l’aide de l’application que vous avez téléchargée pendant le direct. A cette issue, Caroline Receveur et Titoff dévoilent la comédie que vous avez le plus appréciée. Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017