Qui est élu « Le plus beau sourire » de l’année 2016 ?  

Arthur vous a donné rendez-vous pour une cérémonie de remise de prix exceptionnelle et en direct en ce vendredi 13 janvier sur TF1 et MYTF1. « Les Z’Awards de la télé » proposent de revenir sur l’année télé écoulée et l’occasion de revivre les moments les plus marquants de 2016. Pour cette catégorie du « Le plus beau sourire », c’est Camille Lou, que nous avons pu voir dans Danse Avec les Stars », et Cartman, invité récurrent de vendredi tout est permis, qui remet cet award à Amir, élu le plus beau sourire ! Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017