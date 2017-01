Qui remporte ce soir « La meilleure parodie » de l’année 2016 ?  

« Les Z’Awards de la télé », diffusée en direct vendredi 13 janvier, est l’occasion de revivre les moments forts et drôles de l’année 2016 et de récompenser les personnalités qui nous ont tous marquées. Dans la catégorie de « La meilleure parodie », c’est Eric et Quentin, les humoristes de Quotidien avec Yann Barthès qui remporte cet Award remis par Cyril Feraud. Gros délire assuré… Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017