Qui sera élue « L’étoile filante de l’année » ?  

Arthur et ses invités vous ont donné rendez-vous pour une cérémonie de remise de prix exceptionnelle en direct ce vendredi 13 janvier 2017. « Les Z’Awards de la télé » proposent de revenir sur l’année écoulée et l’occasion de revivre les moments forts de 2016 afin de récompenser les personnalités les plus marquantes. Cette séquence vous révèle que l’équipe de Cinq à Sept est élue « l’étoile filante de l’année » ! Extrait du Replay de l'émission Les z’Awards de la télé du 13 janvier 2017