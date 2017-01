Spéciale compilation des chutes de Christophe Beaugrand en 2016  

Extrait Arthur vous donne rendez-vous pour une grande soirée de divertissement en direct !Les Z'Awards de la télé proposent de revenir sur l’année télé écoulée.Tout au long de l’émission, Arthur passe en revue le meilleur du pire de la télévision de 2016 en compagnie de ses invités : Dany Boon, Amir, Miss France 2017, Samuel Etienne, Artus, Catherine Laborde, Laurie Thilleman, Camille Lou, Cyril Féraud, Michel Boujenah et de nombreuses autres surprises…L’occasion de revivre les moments forts de l’année et de remettre des prix aux personnalités qui nous ont tous marqués. 16 catégories dont 5 soumises au vote du public via l'application We Are TV : - Le plus sexy- La plus sexy- La coiffure de l'année - La comédie de l’année- L’humoriste de l’annéeArthur et ses invités vous donnent rendez-vous pour Les Z'Awards de la télé.