Les Z’Awards : découvrez l’application révolutionnaire  

Vivez la prochaine révolution dans l’histoire de la télévision ! Arthur ne présentera pas seulement les Z’Awards sur les écrans, mais également dans votre salon ! Cette prouesse technique est possible grâce au pouvoir de la réalité augmenté. Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de télécharger l’application We Are TV (disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play) et d’utiliser votre téléphone pour faire apparaître Arthur juste devant vous ! Rendez-vous le 13 janvier à 20h55 sur TF1 pour les Z’Awards de la télévision !