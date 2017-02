Ennemi Public : Qui est Angelo Bison qui incarne le troublant Guy Béranger ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Peu connu du grand public en France, Angelo Bison est en train de renverser la tendance grâce à Ennemi Public. Dans cette série francophone diffusée sur TF1, le comédien belge né en 1956 donne des frissons aux téléspectateurs en incarnant Guy Béranger. Un ancien tueur d’enfants qui se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire lorsqu’une petite fille disparaît dans un petit village de Belgique, peu après son arrivée dans l’abbaye de la commune.

Encadré par le lieutenant Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud), Guy Béranger fait face à l’hostilité des habitants lors de son installation avant d’être le suspect principal de la mystérieuse disparition de la petite Noémie. Personnage clé de cette affaire, dont il nie être coupable, ce personnage trouble cache de nombreux secrets. Il pourrait bien notamment détenir l’une des clés permettant à Chloé d’en savoir plus sur la disparition de sa sœur survenue lorsqu’elle était enfant. Dans l’un des épisodes diffusés ce lundi 20 février sur TF1, on découvre ainsi qu’il reconnaît le petit objet en bois que Chloé a toujours avec elle et la relie a sa sœur disparue.

Pour incarner Guy Béranger, ce personnage troublant et énigmatique, les créateurs de cette série francophone ont misé sur Angelo Bison, un comédien qui était jusqu’à présent peu connu du grand public français malgré une belle carrière. Passé par le Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où il a obtenu en 1981 le Premier prix d’art dramatique et le premier prix de déclamation, Angelo Bison, a débuté sa carrière sur le grand écran en faisant une apparition en 1993 dans Abracadabra d’Harry Cleven. Il a également accroché à son tableau d’honneur des rôles dans Résistance de l’Américain Todd Komarnicki ou encore Je suis un soldat, de Laurent Larivière. Un film en lice en 2015 dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes. Présent régulièrement sur les planches depuis 2010, Angelo Bison a enfin trouvé avec Ennemi Public un rôle à la hauteur de son talent. Retrouvez-le lundi 27 février à 20h55 sur TF1 dans les trois derniers épisodes de cette saga policière.