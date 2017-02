Ennemi Public : ce qui vous attend ce soir dans le grand final !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs semaines de tension, de mystères et parfois de frayeur, l’heure du clap de fin a sonné pour Ennemi Public. La série francophone de TF1 tirera sa révérence ce lundi soir avec la diffusion des trois derniers épisodes de la fiction policière portée par Angelo Bison, Stéphanie Blanchoud ou encore Clément Manuel.

Après avoir joué les détectives en herbe pour résoudre cette affaire d’enlèvements d’enfants, les inconditionnels d’Ennemi Public découvriront enfin les réponses à certaines de leurs questions. Guy Béranger, cet ancien tueur d’enfants devenu le suspect numéro 1 de cette enquête, a-t-il replongé et laissé parler à nouveau ses plus bas instincts ? Chloé Muller découvrira-t-elle ce qui est arrivé à sa sœur ? De nouvelles victimes vont-elles apparaître ? Voilà quelques-uns des dossiers qui pourraient se clore ce soir.

Plongée dans cette difficile enquête, Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) sera mise à l’épreuve dans le premier épisode diffusé à 20h55. Dans Agnus Dei, une nouvelle piste fera son apparition après la découverte d’une jeune victime qui, si elle a réussi à échapper à son agresseur, est dans le coma. Pour le père de cette dernière, tout pourrait être lié à un accident de chasse qui a eu lieu vingt ans plus tôt. Est-ce une partie de la clé de l’énigme ? Réponse ce lundi soir à partir de 20h55 sur TF1.