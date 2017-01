Ennemi Public, le premier épisode disponible en avant-première sur MYTF1

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé. Le 6 février prochain dès 20h55 sur TF1 sera diffuséle premier épisode de la série Ennemi Public. Et cette fois-ci encore, la chaîne vous gâte et vous propose de découvrir en avant-première ce premier épisode intitulé La brebis égarée . Pour le visionner, rien de plus simple. Il vous suffit de vous connecter au site de MYTF1 et de vous laisser guider. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et laissez vous emporter par cette intrigue articulée autour de 10 épisodes de 52 minutes qui vous plongeront au plus profond de l’âme humaine.



Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore découvert l’intrigue et la bande-annonce de cette nouvelle série qui débarque lundi prochain sur TF1. Si on sait que le scénario s’inspire très librement de l’affaire Dutroux, il ne constitue pas le sujet principal de la série. L’histoire met l’accent sur Guy Béranger, un tueur d’enfants libéré en conditionnelle. Ce dernier trouve refuge auprès des moines de l’Abbaye de Vielsart, un village des Ardennes jusqu’ici très tranquille. Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud), flic d'expérience, est alors détachée pour assurer sa protection mais surtout pour le surveiller. Et alors que les habitants du village voient cette arrivée d’un très mauvais œil, une petite fille disparaît…Si ce résumé vous a mis l’eau à la bouche, rendez-vous le 6 février dès 20h55 sur TF1 ou dès maintenant sur MYTF1.fr.