Ennemi Public : les téléspectateurs intrigués s’enthousiasment pour la série sur Twitter

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après le succès de Clem qui occupait jusqu’alors la case du lundi soir, TF1 a choisi de donner sa chance à une toute nouvelle fiction. Ennemi Public qui s’inspire librement des conséquences de l’affaire Dutroux a donc fait ses débuts ce lundi 6 février sur la chaîne. Les deux premiers épisodes de la série ont rassemblé en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs, soit 18% de part de marché. Un joli succès qui a permis à TF1 d’arriver en tête des audiences. « Résultat mérité, » déclare d'ailleurs un téléspectateur sur Twitter.

Les téléspectateurs ont en effet été happés par l’intrigue et l’univers fascinant de la série. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à partager leur engouement pour ce thriller haletant qui a tenu leur curiosité en haleine. « Belle série très prenante ! L’atmosphère est très pesante ! » s’exclame l’un d’entre eux.

<br>





Les twittos saluent également la performances des acteurs. « Scénario captivant et images des paysages magnifiques. Stéphanie Blanchoud est vraiment top », écrit une téléspectatrice, faisant ainsi référence à l’actrice qui incarne Chloé Muller, la femme flic chargée de surveiller Guy Béranger, un tueur d’enfants libéré en conditionnelle. Même son de cloche pour cette autre fan : « Magistrale, impressionnante, énigmatique… touchante Stéphanie Blanchoud !»





D’autres sont également ravis de revoir Clément Manuel qui incarnait Romain Chevalier dans Falco.





Captivés, les téléspectateurs et d’ores et déjà fans de la série, ont déjà hâte de retrouver de nouveaux épisodes lundi prochain. Tandis que certains, pris par l’enquête, essaient de résoudre l’enquête et trouver le meurtrier. Pour en savoir plus, il faut néanmoins attendre les prochains épisodes.