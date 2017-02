Pourquoi il ne faut pas manquer cette série événement ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

En 1996, une affaire criminelle faisait la Une des journaux aussi bien en Belgique qu’en France. Il s’agissait de celle qui entourait Marc Dutroux accusé de viols et de meurtres sur des enfants et jeunes adolescentes. Cette affaire judiciaire a longuement rythmé le quotidien des rédactions tant l’affaire a connu des rebondissements. Ce soir, TF1 a décidé de proposer une série haletante inspirée de faits réels. La chaîne diffuse dès ce soir les deux premiers épisodes d’Ennemi Public, qui relate l’arrivée d’un tueur d’enfants hébergé dans un monastère dans une petite commune des Ardennes, du nom de Vielsart. C’est Angelo Bison qui s’est glissé dans la peau de Guy Béranger, l’ennemi en question. Alors qu’il est sous libération conditionnelle, une petite fillette du village disparaît. Tous les regards sont ainsi tournés vers lui.

L’autre personnage important de l’intrigue est joué par l’actrice Stéphanie Blanchoud qui incarne Chloé Muller, une jeune inspectrice bouleversée par son passé, en charge de surveiller Guy Béranger. Face à elle, Jean-Jacques Rausin dans le rôle de Michael Charlier, un policier du village. Deux premiers épisodes d'Ennemi Public seront diffusés à partir de ce soir, 20H55 sur TF1.

Retrouvez le premier épisode ci-dessous :