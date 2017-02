Ennemi Public : Tout ce que vous ne savez pas sur Stéphanie Blanchoud

Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Ne vous fiez pas à son apparence ! Stéphanie Blanchoud sait en effet parfaitement jouer avec nos sentiments. Si vous vous demandez comment, la réponse est très simple : la jeune femme excelle dans de nombreux domaines depuis des années. Premier prix du conservatoire Royal de Bruxelles en art dramatique et déclamation en 2003, la jeune femme frappe fort dès ses débuts dans le métier. Mais pas question de prendre la grosse tête, elle décide de continuer ses classes en se produisant dans de nombreux théâtres chez nos amis et voisins belges. Elle y joue dans plusieurs pièces en incarnant des rôles très variées. Comédienne complète et passionnée, elle créé également son propre spectacle qu’elle intitule J’aurais voulu te dire.





Si elle dévore les planches, Stéphanie Blanchoud apprécie aussi le petit et le grand écran. En 2010 elle brille dans le film La Régate. Son interprétation lui permet d’être nominée aux Magritte du cinéma belge dans la catégorie Meilleur Espoir. Si elle ne remporte pas le trophée, cela ne l’empêche pas de continuer à tourner. Dans Je suis un soldat elle donne la réplique à Jean-Hugues Anglade et Louise Bourgoin.



Actrice talentueuse, Stéphanie Blanchoud est aussi une musicienne étonnante. Parallèlement à sa carrière de comédienne, elle enregistre également des disques. Convaincus par son talent, des chanteurs renommés lui ont demandé d’assurer leurs premières parties. Stéphanie Blanchoud a ainsi pu se produire devant les fans de Yodelice, Wiliam Sheller, Jane Birkin, etc. Incontestablement cette jeune femme est une touche à tout qui a du talent. Elle n’a donc pas fini de faire parler d’elle et de nous étonner dans Ennemi Public…