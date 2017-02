La série emballe toujours autant les téléspectateurs

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les fausses idoles et Le bon berger, les deux nouveaux épisodes d’Ennemi public diffusés hier soir sur TF1, ont de nouveau fait réagir les internautes. La série francophone a de nombreux adeptes et ils ont encore partagé leurs réactions sur Twitter pendant la soirée.

Pour rappel, l’action d’Ennemi public se déroule dans le petit village de Vielsart, en Belgique, où l’ancien tueur d’enfants Guy Béranger vient pour intégrer l’abbaye locale. Il est encadré par l’inspectrice Chloé Müller, détachée spécialement pour l’occasion, mais peu de temps après son arrivée, la petite Noémie disparaît… Un scénario complexe, intriguant et palpitant, sur lequel plane l’ombre de l’affaire Dutroux qui avait secoué la Belgique au milieu des années 90.

Pour beaucoup, l’intrigue de la série et particulièrement des deux épisodes diffusés hier soir est au top. Florine note ainsi que la « fiction est vraiment prenante et un poil flippante », avant d’ajouter que « chaque épisode introduit un nouvel élément qui remet tout en cause ». Une autre internaute aime le « suspens » qui « va crescendo » et l’atmosphère « unique » de la série. Julie trouve pour sa part que la « tension » qui règne dans Ennemi public rend l’ensemble « palpitant ».





Les réactions sont également nombreuses en ce qui concerne les acteurs, toujours parfaits dans leurs rôles. Clément Manuel, qui incarne Frère Lucas dans la série, reçoit ainsi énormément de félicitations pour sa prestation.













La tendance pendant et après la diffusion des épisodes ? Les téléspectateurs veulent connaître la suite et attendent lundi prochain avec impatience !