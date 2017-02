Ce soir le suspens monte encore d’un cran dans Ennemi Public

Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Lundi dernier vous avez pu découvrir qu’Ennemi Public réserve bien des surprises. Dans les deux premiers épisodes l’inspectrice Chloé Muller est en effet chargée de protéger et surveiller Guy Béranger, tristement réputé pour avoir tué des enfants. A peine arrivé dans le village de Vielsart, ce dernier effraie tout le monde suite à la disparition d’une petite fille prénommée Noémie. Comme si cela ne suffisait pas, tout semble accabler l’ancien criminel. Jouant avec brio sur nos sentiments et nos émotions, ces deux premiers épisodes ont incontestablement installé le doute dans les esprits. Si officiellement Guy Béranger n’a plus l’intention de commettre d’abominables meurtres, est-ce réellement le cas ? Vu les derniers événements sa présence à l’abbaye n’est-elle finalement pas plus problématique qu’autre chose ? Le tueur est-il sincère et innocent ? Si tel est le cas, comment expliquer l'assassinat de Noémie ? Aurait-il un admirateur secret qui s’inspire de son passé ? Voilà de nombreuses questions auxquelles Chloé Muller et Michaël Charlier vont devoir rapidement trouver des réponses sans quoi la situation pourrait bien dégénérer ! L’intrigue de ce soir a vraiment de quoi donner des sueurs froides aux plus doués des inspecteurs…