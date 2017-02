Le making-of d'Ennemi Public - Les répétitions (2/3)  

Cette semaine, place aux répétitions des scènes fortes de votre série...Des répétitions qui ont commencé pour les comédiens et le réalisateur plus d'un mois avant le tournage. Des répétitions qui ont permis aux comédiens d'aller au fond des textes et d'arriver sur le plateau avec l'intention... L' histoire : "Assassin d'enfants libéré en conditionnelle, Guy Béranger est accueilli par les moines de l'abbaye de Vielsart, un tranquille petit village des Ardennes. Il est placé sous la protection de Chloé Muller, une jeune inspectrice de la police fédérale, persuadée que, tôt ou tard, l'ancien criminel récidivera. Alors que la population s'indigne de la présence de l'ennemi public n°1 dans leur voisinage, la police apprend la disparition inquiétante d'une fillette du village… » Ennemi Public, tous les lundis à 20h55 sur TF1