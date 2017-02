Ennemi Public - Episode 02 - La marque de la bête  

Sur la scène de crime, Michaël et Chloé remarquent que le corps a été déplacé. L'affaire prend un nouveau tournant quand l'autopsie révèle que le crâne de la petite fille a été marqué d'un symbole : celui de Béranger, l'infamante signature du tueur ! A l'abbaye, alors que Frère Lucas parvient tout juste à faire accepter la présence de son novice Béranger dans la communauté, une nouvelle suspicion pèse sur l'ancien criminel et remet tout en cause. Peut-on réellement faire confiance à un tueur d'enfant ? A-t-il sa place dans la communauté ? Bien que tous soient persuadés que Béranger a rechuté, les investigations de Chloé tendent à l'innocenter. Il y a un visiblement un copycat à l'œuvre qui tente d'imiter les crimes de Béranger ?