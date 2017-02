Ennemi Public - Episode 04 - Le bon berger  

Après le fiasco de l'opération, qui a conduit au suicide de la jeune Sarah Decoster, Chloé, accompagnée de Lucas est contrainte d'escorter Béranger au chevet de sa mère mourante qui le réclame. Ils découvrent l'univers dans lequel Béranger a grandi… Pendant ce temps, le jeune Emile profite pleinement de sa grande fête d'anniversaire donnée chez les Stassart. Alors que Patrick tente de sauver ce qui reste de son projet aux yeux du gouverneur, présent, l'attitude de Vincent ruine une fois de plus tous ses efforts. De retour vers Vielsart, Lucas et Chloé tombent en panne de voiture avec leur encombrant passager. Vincent et son gang les croisent au même moment. Armés et sérieusement éméchés, ils veulent faire justice eux-mêmes. Béranger n'a d'autre choix que de s'enfuir dans la forêt pour sauver sa peau.