Ennemi Public - Episode 05 - Frères de sang  

Vincent et son gang, lancés à la poursuite de Béranger, finissent par lui mettre la main sur dessus. Ils décident de l'emmener dans un relai de chasse connu d'eux seuls. Chloé n'a d'autre choix que de constituer une équipe avec les deux frères Stassart, Lucas et Patrick, les deux seuls capables de pister Vincent à travers l'immense forêt de Vielsart. Ce trio improbable lutte contre le temps : ils doivent trouver Béranger avant que Vincent et son gang ne fassent justice eux-mêmes. Pour Michaël les choses se compliquent lorsque le petit Laurent, un nouvel enfant disparait à Vielsart. Il doit enquêter par lui-même. Guidé par son intuition, il trouve une piste, mais arrive trop tard. Le petit est retrouvé mort, dans une autre chapelle, avec le symbole de Béranger gravé sur son torse…