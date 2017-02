Guy Béranger s'est enfuit de la voiture. Vincent et son gang sont lancés à sa poursuite. Chloé n'a d'autre choix que de constituer une équipe avec les deux frères Stassart, Lucas et Patrick, les deux seuls capables de pister Vincent à travers l'immense forêt de Vielsart. Rendez-vous lundi 20 février sur TF1 et MYTF1 pour voir la suite de votre série événement.