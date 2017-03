Odile Vuillemin de retour sur TF1 dans "Entre deux mères" le…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après Profilage et L’Emprise, Odile Vuillemin revient sur TF1 dans la fiction événement "Entre deux mères". La chaîne vient de dévoiler la date de diffusion de ce téléfilm.

Après la série Profilage et le téléfilm L'Emprise qui a remporté un franc succès en 2015 sur TF1, Odile Vuillemin fera bientôt son grand retour sur la chaîne. La jolie rousse va en effet revenir avec Entre deux mères, un téléfilm événement de 90 minutes qui mêle enquête policière et drame familial.

Cette nouvelle fiction française qui sera diffusée le 27 mars prochain retrace le combat de Sarah Leroy et le deuil impossible d’une mère. Lors d’une journée à la plage en famille, Sarah (Odile Vuillemin) et son mari perdent de vue leur fille aînée de 4 ans. La police conclut à la noyade de l’enfant mais le corps n’a jamais été retrouvé. Onze ans plus tard, cette mère courage qui n’a toujours pas réussi à se résoudre à la mort de sa fille, croit l’apercevoir dans un bus. Une enquête va alors mettre en lumière un véritable drame. Alice, la fille de Sarah, ne s’est, en fait, pas noyée mais a été kidnappée par Jeanne Vivier qui va l’élever comme sa propre fille. Jeanne se retrouve alors confrontée à la douleur qu’elle a fait subir à la famille Leroy, quand Alice lui est arrachée, pour rejoindre ses parents biologiques. Ces derniers vont devoir apprendre à vivre avec l’adolescente qu’est devenue leur fille, déchirée entre ses deux mères…

Ce téléfilm est porté par un casting cinq étoiles. Outre Odile Vuillemin qui incarne Sarah Leroy, on retrouve notamment François Vincentelli qui interprète le mari de Sarah. Trois acteurs du Secret d’Elise sont également à l’affiche. Ainsi Armelle Deutsch (Jeanne Vivier), Samir Boitard et Julie de Bona complètent la distribution.