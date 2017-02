Équipe de France : blessé à la cuisse, Varane devrait être absent face au Luxembourg et l’Espagne

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le sort s’acharne pour Raphaël Varane. Déjà absent lors de l’Euro 2016 l’été dernier, le défenseur central manquera le prochain rassemblement des Bleus, programmé pour la fin du mois de mars. Le joueur du Real Madrid est touché à une cuisse.



Coup d’arrêt

Raphaël Varane (35 sélections, 2 buts) est le joueur le plus utilisé par Zidane cette saison. Le Français a gagné sa place dans la défense centrale, aux côtés de Sergio Ramos, poussant Pepe, l’un des meilleurs joueurs de l’Euro 2016, sur le banc. Si l’on excepte quelques ratés (le dernier match face à Valence fut catastrophique), le Français a retrouvé son rang. Mais sa saison va malheureusement connaître un coup d’arrêt. Sorti à la 73e minute lors de la dernière rencontre disputée avec son club, Varane sera indisponible durant cinq semaines. Une mauvaise nouvelle qui tombe mal vu les échéances des Bleus à venir.



Déchirure musculaire

À Valence, Varane a d’abord ressenti une vive douleur, sortant logiquement par précaution. Les médecins ont d’abord cru à une forte contracture, nécessitant quelques jours de repos. Mais les examens ont finalement révélé une déchirure musculaire de grade 2 dans le biceps fémoral de la jambe gauche. Un tel pépin physique l’éloignera des terrains entre 4 et 6 semaines : il ne pourra donc pas disputer le huitième de finale retour face à Naples (le 7 mars). Didier Deschamps devra également se passer de ses services pour les deux futures rencontres de l’Équipe de France.





Deux sélections en moins

Dans le meilleur des scénarii, Raphaël Varane signera son retour dans la semaine du 27 mars, soit après le match des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 face au Luxembourg (le 25 mars). Il devrait aussi être ménagé pour le match amical face à l’Espagne, qui aura lieu trois jours plus tard (28 mars). En toute logique, Didier Deschamps devrait reconduire la charnière qui a si bien marché durant les phases finales de l’Euro 2016, composée de Samuel Umtiti et Laurent Koscielny. Et il faudra espérer que Varane se remette bien de cette blessure tombant au pire des moments.