Équipe de France : qui sont les meilleurs buteurs actuellement ?

Alexandre Lacazette (Lyon), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Arsenal) et Karim Benzema (Real Madrid) sont actuellement les meilleurs buteurs des Bleus.

Olivier Giroud, Karim Benzema, Kevin Gameiro, André-Pierre Gignac, Anthony Martial, Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Alexandre Lacazette : où en sont les buteurs des Bleus maintenant que la première moitié de la saison 2016/2017 est passée ?





Giroud en mode facteur X, Lacazette tout en haut

Pas toujours titulaire ces derniers mois, Olivier Giroud a donné satisfaction à chacune de ses récentes sorties avec Arsenal. En effet, il a marqué des buts décisifs, que ce soit pour assurer un nul dans un match mal embarqué ou offrir la victoire aux Gunners. Il est, depuis quelques semaines, le facteur X des Gunners et ses statistiques s’en ressentent : sept buts en championnat auxquels s’ajoutent ses deux réalisations en Ligue des Champions. Il a, en outre, marqué l’un des buts de l’année 2017 : son magnifique coup du scorpion contre Crystal Palace. On ne s’en lasse pas. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour battre Alexandre Lacazette, 16 buts à son actif depuis le mois d'août (dont 15 en Ligue 1 en autant d'apparitions).







Griezmann dans la continuité, Benzema énorme sur la scène européenne

Meilleur buteur de l’Euro 2016, Antoine Griezmann est parfois apparu un peu émoussé en début d’exercice, sans doute fatigué par la saison 2015/2016 qui fut interminable pour lui (finale de la C1 + finale de l’Euro). Quoiqu’il en soit, le joueur des Colchoneros est actuellement le meilleur buteur des Bleus si on compile ses réalisations en championnat (7) et celles en Ligue des Champions (3). Son équipe peut aussi s’appuyer sur un Kevin Gameiro très efficace avec sept buts (6 + 1). De son côté, Karim Benzema apparaît en retrait en Liga (cinq but, soit moins que son coéquipier Sergio Ramos, pourtant défenseur). Mais il se rattrape sur la scène européenne en ayant fait trembler les filets à quatre reprises durant la phase de groupes.





Martial et Payet, deux buts seulement

Anthony Martial (Manchester United) et Dimitri Payet (West Ham) ne comptabilisent que deux buts chacun. Mais le premier doit vivre dans l’ombre de l’ogre Zlatan Ibrahimovic, toujours pas rassasié, tandis que le deuxième s’est mis en porte-à-faux avec son club, qu’il devrait quitter prochainement. Outre-Atlantique, on notera les belles statistiques d’André-Pierre Gignac, auteur de cinq buts avec les Tigres de Monterrey.



Les Bleus affronteront le Luxembourg le 25 mars prochain dans un match comptant pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Ils enchaîneront avec un choc face à l’Espagne en amical, le mardi suivant.