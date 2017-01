Equipe de France - Qualifications pour le Mondial 2018, amicaux face à l'Espagne et l'Angleterre, voici le calendrier des Bleus pour 2017

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

A un an et demi de la Coupe du monde 2018, les Bleus vont avoir droit à une année 2017 très chargée. Voici ce qu'il faut savoir sur le calendrier de l'Equipe de France, qui aura pour objectif de se qualifier directement pour le mondial organisé en Russie.

Le compte à rebours est lancé avant de retrouver l'équipe de France. Dans exactement 80 jours, les Bleus reprendront le chemin des pelouses et débuteront une nouvelle aventure, celle de l'année 2017. Ils la débuteront avec un déplacement abordable au Luxembourg dans le cadre de la campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Particulièrement riche, cette année 2017 emmènera les hommes de Didier Deschamps tout droit vers le mondial russe. Bien partis pour se qualifier à six journées du terme de cette campagne - les Bleus sont leaders du groupe A avec 10 points devant les Pays-Bas et la Suède - les joueurs frappés du coq devront être solides pour éviter de repasser par le case barrages, comme en 2013. Ils ont leur destin entre leurs mains et c'est déjà une excellente nouvelle.





Les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 :

Six rencontres seront au programme cette année : trois déplacements et trois réceptions. La première partie de l'année sera elle reservée aux matches à l'extérieur (Luxembourg et Suède).

En réussissant à battre les Pays-Bas à Amsterdam, au mois d'octobre dernier, les troupes à Deschamps ont réussi à fructifier leur déplacement le plus compliqué de cette campagne qualificative. Il leur faudra bien négocier celui en Suède, le vendredi 9 juin prochain, avant de voir l'horizon se dégager.

Deux autres rencontres, que l'on peut qualifier de "compliquées", seront à surveiller : la réception des Pays-Bas au Stade de France le jeudi 31 août prochain et le déplacement en Bulgarie le samedi 7 octobre. Le parcours qualificatif se terminera face à la Biélorussie, le mardi 10 octobre.













Matches amicaux : déjà l'heure des retrouvailles avec l'Espagne et l'Angleterre

Cette année très officielle sera entrecoupée de deux matches amicaux qui se disputeront en mars et en juin. Le 25 mars, les Bleus recevront à nouveau l'Espagne, un an et demi après leur dernière confrontation à Saint-Denis (succès des Bleus 1-0 en septembre 2014).

Le mardi 13 juin, les Tricolores recevront l'Angleterre au Stade de France. Ce sera un match symbolique, qui constituera des retrouvailles entre les deux nations, qui avaient disputé un match spécial et chargé d'émotion à Wembley, quelques jours après les attentats de Paris et Saint-Denis, survenus le 13 novembre 2015.













Le calendrier 2017 de l'équipe de France :





Samedi 25 mars (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - Luxembourg / France

Dimanche 28 mars (21h00)

Match amical - France / Espagne (Stade de France)





Vendredi 9 juin (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - Suède / France

Mardi 13 juin (21h00)

Match amical - France / Angleterre (Stade de France)





Jeudi 31 août (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - France / Pays-Bas





Dimanche 3 septembre (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - France / Luxembourg





Samedi 7 octobre (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - Bulgarie / France

Mardi 10 octobre (20h45)

Qualifications Mondial 2018 - France / Biélorussie