Esprits Criminels : le cadeau de départ que Shemar Moore garde précieusement

Après plus de dix ans passés sur le plateau de tournage de la série "Esprits Criminels", Shemar Moore a dit au revoir à Derek Morgan, il y a de cela plusieurs mois. En France, la diffusion du dernier épisode dans lequel il jouait en a ému plus d’un, le personnage de l’acteur étant devenu l’un des plus incontournables de la série. Et pour le comédie, les adieux avec ses coéquipiers ont sans doute été déchirants, lui qui était très proche notamment de Kirsten Vangsness et Matthew Gray Gubler.



Lors de son départ, Shemar Moore a reçu un cadeau bien particulier, un cadeau qu’il emporte avec lui tout le temps, et qui lui sert en quelque sorte de souvenir. Cet objet lui a été offert non pas par un membre du casting mais par sa maman, dont il est également très proche. Il s’agit d’une carte bien particulière, qui l’a beaucoup aidé lorsqu’il a dû tourner la page Esprits Criminels. Sur le plateau de l’animateur américain Larry King, l’acteur est revenu sur le sens de ce cadeau.



Le caractère d’un battant

"Le message de cette carte est simple : 'Saute, et le filet apparaîtra'", a-t-il ainsi confié, tentant ensuite d’expliquer la métaphore. "J’ai été élevé par une mère célibataire, une mère blanche, et j’ai des origines afro-américaines. Elle a défié tous les destins possibles", a-t-il continué en hommage à sa maman, avant d’en venir plus précisément à la signification de la carte. "Pour moi, ce cadeau signifie : crois en toi, ne renonce jamais. Si cela t’effraie, alors fonce dedans. Si ça te met par terre, relève toi et continue de foncer dedans. Au final, cette peur se transformera en force." Et le comédien de préciser que pour lui, il "ne s’agit pas d’être une superstar". Non au contraire, il s’agit de rêver et de continuer de rêver. "Cela peut avoir l’air 'cucul', mais je dis toujours à mes fans que j’aimerais qu’ils voient le voyage d’un rêveur".







