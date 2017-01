Esprits Criminels : Derek Morgan (Shemar Moore) et Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) de nouveau réunis

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Inégalable, inoubliable, irremplaçable… Tous ces adjectifs qualifient aussi bien l’agent Derek Morgan, aka Shemar Moore, dans la série "Esprits Criminels", que le duo qu’il formait jadis avec l’analyste Penelope Garcia, Kirsten Vangsness à la ville. Les adieux de Shemar à sa "chérie", comme il l’appelait souvent, ont été des plus déchirants lors de l’épisode 18 de la saison 11, diffusé le 23 novembre dernier.



Mais, dans la vraie vie, tout cela n’était qu’un au revoir. Car, dès qu’ils le peuvent, les deux comédiens se retrouvent afin de passer quelques instants ensemble, et partager des moments complices. Et on peut compter sur Kirsten Vangsness pour poster la nouvelle sur Instagram ! L’actrice a partagé une photo lors de la journée de sortie du nouveau film de Shemar Moore, "The Bounce Back". Le duo s’affiche souriant, visiblement content de se retrouver. "Félicitations, tu as réussi à faire de l’art bébé", a écrit la comédienne en légende de son cliché.



Lors d’une interview en septembre dernier avec MYTF1, Shemar Moore avait confié qu’il était très proche de son ancienne partenaire dans la vraie vie. Tous deux se soutenant mutuellement dans leurs projets respectifs, et essayant de se voir aussi souvent que possible. Shemar Moore avait même expliqué que sa complicité avec sa partenaire de jeu avait alimenté la complicité évidente entre les personnages de Derek et Penelope.

Part two of nighttime: watching #thebounceback on its opening day (out in a theatre near you!). because @gublergram created an outing & squeezing the magic known as @shemarfmoore Congratulations for making your art baby Une photo publiée par kirstenvangsness (@kirstenvangsness) le 10 Déc. 2016 à 1h10 PST





