Esprits Criminels : Shemar Moore reprend du service

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Shemar Moore revient ! Son départ de la série Esprits Criminels au terme de onze années de bons et loyaux services en avait attristé plus d’un. Depuis, les fans se désespéraient de le revoir sur les écrans de télévision. Ce n’est désormais plus qu’une question de patience, puisque le comédien de 46 ans vient d’être recruté pour jouer dans la nouvelle série produite par CBS, S.W.A.T.

D’après les premières informations révélées par le site Deadline, la série s’inspire du film éponyme de 2003 avec Colin Farrell, Jeremy Renner et Samuel L. Jackson, film lui-même basé sur une série des années 1970 créée par Aaron Spelling (Beverly Hills). Dans cette nouvelle série, Shemar Moore interprétera le lieutenant Daniel « Hondo » Harrelson, membre du S.W.A.T dans sa ville natale de Los Angeles. Alors que son équipe est vue comme le dernier espoir de voir la criminalité baisser dans la ville, l’homme va justement devoir trouver l’équilibre entre sa loyauté pour les rues qui l’ont vu grandir et son devoir auprès de son unité d’élite. C’est ce rôle-là qu’interprétait Samuel L. Jackson dans le film sorti en 2003.

Un peu comme un certain Derek Morgan, Daniel Harrelson est réputé auprès de ses collègues pour son calme, son sang-froid et sa capacité à agir vite lorsqu’il le faut. Ce qui fait de lui l’homme parfait pour diriger l’unité du S.W.A.T, bien que lui soit toujours en conflit avec sa position au sein de la hiérarchie et son identité d’Angeleno. Il faudra cependant encore attendre quelques mois avant de découvrir le lieutenant Harrelson sur les écrans, le projet étant pour l’instant en développement.



