Esprits Criminels : quand Shemar Moore se prend pour Crocodile Dundee

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Sacré Shemar Moore ! Il n’a besoin de personne pour se mettre en scène et faire rire ceux qui se trouvent autour de lui. Même celles et ceux qui sont à des milliers de kilomètres de lui ! Car c’est bien à cela que lui servent les réseaux sociaux, et en particulier Instagram. Pour le réveillon de la fin de l’année 2016, Shemar Moore a eu la même idée que James Lafferty des Frères Scott. Il a pris un billet d’avion pour l’Australie, Sydney plus précisément. Et s’est amusé à souhaiter à ses fans une bonne année depuis le futur. Les Australiens passant à la nouvelle année plus tôt que le reste du monde en raison des fuseaux horaires.



Mais surtout, preuve que Shemar Moore ne se départ jamais de son humour, le comédien a souhaité se fondre « dans la masse » et rendre un hommage un peu loufoque à la nation australienne en portant le fameux chapeau du célèbre « Crocodile Dundee ». Le film éponyme, sorti en France en 1987, met en scène l’acteur australien Paul Hogan, un chasseur de crocodile dans le bush australien qui débarque à New York après sa rencontre avec une journaliste qui s’était rendue en Australie pour un reportage. Le choc des cultures est grand pour Crocodile Dundee. Au fil du temps, le chapeau qu’il porte à chaque instant est devenu un symbole, un objet culte souvent associé à l’Australie.



Shemar Moore, visiblement familier de cette histoire, a donc décidé de jouer les Crocodile Dundee lors de son voyage en une sorte d’hommage. « J’essaie de représenter la nation australienne avec mon chapeau Crocodile Dundee », écrit-il en légende d’une photo postée sur Instagram, sur laquelle il porte le dit chapeau. Avant de vite tourner la chose en ridicule. « Mais j’ai comme l’impression que ma maman va m’emprunter ce chapeau, y ajouter une fleur… et aller à l’église avec ! », a-t-il ainsi plaisanté.





Trying to represent the Aussi Nation with My "Crocodile Dundee" Hat on.... but... I have a feeling My Mom is gonna borrow this hat and add a flower... and go to church!!!! 😳👒👒👒🤣🤣🤣🐨🐨🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Une photo publiée par Shemar Moore (@shemarfmoore) le 3 Janv. 2017 à 0h39 PST

VIDEO. Revivez les adieux déchirants de Derek Morgan dans Esprits Criminels