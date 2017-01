La jolie déclaration d’amour de Kirsten Vangsness à Barack Obama

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Une page se tourne de l’autre côté de l’Atlantique. Barack Obama, président des Etats-Unis depuis 8 ans, laissera, dans quelques jours, sa place à la Maison Blanche à Donald Trump, élu en novembre dernier. Avant de quitter cette prestigieuse fonction, le Démocrate, plébiscité par les stars, a prononcé un dernier discours présidentiel mardi soir à Chicago devant plus de 20 000 personnes. Une prise de parole qui a beaucoup touché de nombreuses personnalités, notamment Kirsten Vangsness.

La comédienne qui incarne Penelope Garcia dans Esprits Criminels, série diffusée sur TF1, a suivi avec beaucoup d’intérêt les adieux de Barack Obama. Très active sur les réseaux sociaux, elle a d’ailleurs pris le temps de commenter l’un des extraits du discours diffusés sur Twitter par la Maison Blanche. Une citation affirmant : "J’ai appris de vous chaque jour. Vous avez fait de moi un meilleur président et un meilleur homme." "Et vous avez également fait de moi une meilleure personne. Vous empruntez toujours la voie de la sagesse même si c’est celle qui est la moins choisie par les autres. Mon Président", a-t-elle écrit avant de terminer son tweet par un cœur.

Sur sa lancée, Kirsten Vangsness a salué les 8 années passées à la Maison Blanche par Barack Obama en retweetant des messages rendant hommage au travail et à la vision du président américain.. Des tweets reprenant notamment des extraits marquants de ce dernier discours historique.





