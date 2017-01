La série Esprits Criminels récompensée aux People’s Choice Awards 2017

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

La cérémonie a eu lieu le 18 janvier et récompensait le gratin du cinéma, de la télévision et de la musique américaine.

Les années passent et les récompenses s’entassent. Alors que la saison continue dans sa douzième année, elle arrive toujours à rassembler des millions de téléspectateurs chaque semaine, aussi bien en France qu’aux États-Unis, avec une moyenne américaine de 12 millions de téléspectateurs. Et malgré le départ déchirant de Shemar Moore et de l’inspecteur Derek Morgan, la série se renouvelle et continue d’engranger les récompenses.



Lors de la cérémonie des People’s Choice Awards le 18 janvier dernier, Esprits Criminels a ainsi remporté le prix dans la catégorie Meilleure série télé criminelle. Elle concourait aux côtés de deux autres séries bien connues du public de TF1 : New York Unité Spéciale et Blacklist. 2017 marquait la huitième année de nomination pour la série américaine.



Et visiblement, certains étaient très enthousiastes à l’idée de remporter le fameux prix. Sur Instagram, l’acteur Adam Rodriguez, nouvelle recrue du show, a posté une photo depuis la voiture qui l’emmenait à la cérémonie. Tout sourire aux côtés de son épouse, Grace Gail, le comédien répétait sans cesse « Les bonnes gens font les bons choix », un message qui s’adressait tant aux votants des People’s Choice Awards qu’à sa femme.





@peopleschoice Good People MAKE GOOD CHOICES!!! Good people, MAKE GOOD CHOICES!!!! I Love You. Une photo publiée par Adam Rodriguez (@adamrodriguez) le 18 Janv. 2017 à 16h06 PST

