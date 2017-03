Shemar Moore continue son entraînement très sexy

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De la sueur, des efforts intenses et des muscles impressionnants. Voilà le cocktail irrésistible des dernières publications de Shemar Moore. Depuis quelques jours, le comédien distille sur son compte Instagram de nombreuses photos et vidéos le montrant travaillant ses tablettes de chocolat.

La semaine dernière, ses fans ont ainsi eu droit à un court aperçu de ses talents de boxeur. Cette semaine, c’est une vidéo le montrant avec des haltères qui est apparue sur son compte Instagram. Dans ce court enregistrement, on découvre ainsi le comédien suer à grosses gouttes pour travailler le haut de son corps. Mâchoires serrées, le comédien donne tout pour aller au bout de sa séance de haut niveau. Un entrainement difficile et douloureux qu’il suit pourtant avec application pour être prêt pour son nouveau gros projet !

Après avoir connu la célébrité grâce au rôle de Derek Morgan dans Esprits Criminels, Shemar Moore va en effet faire son grand retour dans une série. Le comédien va démarrer dans quelques jours le tournage de S.W.A.T, une nouvelle série consacrée à l’unité d’élite américaine. Une fiction qui, selon la presse américaine, sera adaptée du film éponyme rassemblant en 2003 Samuel L. Jackson, Jeremy Renner ou encore Colin Farrell. Dans cette série attendue en septembre prochain, Shemar Moore incarnera le lieutenant Daniel "Hondo" Harrelson partagé entre son métier de policier d’élite et son attachement pour la rue.