Shemar Moore de retour ?

Voilà une bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de la série Esprits Criminels. Shemar Moore serait de retour dans le rôle de Derek Morgan. MYTF1 vous en dit plus.

Shemar Moore l’interprète de Derek Morgan dans la série Esprits Criminels a marqué la série de son empreinte d’une manière indélébile. Pourtant, le 23 novembre 2016, les fans de la série ont vécu sur TF1 un épisode particulièrement triste puisque Derek Morgan quittait la série. Depuis son départ les fans de Shemar Moore sont inconsolables et attendent de savoir quels sont les prochains projets de l’acteur. Très actif sur son compte Instagram, l’acteur partage ses moments de vie avec sa communauté. Et hier soir, il a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés. Son personnage sera bien de retour pour un seul épisode.

En légende de cette photo postée sur Instagram, on pouvait lire : " Boom ! Mon secret est enfin dévoilé. Je suis très heureux de vous annoncer que votre Baby Boy sera de retour sur vos écrans avec la famille d’Esprits criminels pour l’ultime épisode de la saison 12. Toutes les précisions sur ma page Facebook". Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle a généré un nombre de likes et de commentaires sans précédents. Le retour de Derek Morgan dans la série Esprits Criminels, même pour un seul épisode, était attendu avec impatience par les fans. Voilà qui devrait les ravir.





BOOM 💥 💥 My secret is out !!!! I'm excited to say....Your Baby Boy will be back to play with my Criminal Minds family for the season 12 Finale!! 🔥🔥💪🏽💪🏽👊🏽👊🏽 Make sure to tune in!!!!! .... Full article on my FB Page!! Une publication partagée par Shemar Moore (@shemarfmoore) le 16 Mars 2017 à 12h19 PDT

