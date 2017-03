Shemar Moore très sexy et torse nu sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Shemar Moore n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. La star de la série Esprits Criminels a fait tomber la chemise sur Instagram et c’est très sexy.

L’année 2017 sera celle de Shemar Moore ou ne sera pas. La star de la série Esprits Criminels qui interprète le rôle de Derek Morgan fait toujours autant rêver les téléspectateurs pour sa plastique parfaite et pour son attitude héroïque. Et cette année, il s’apprête à enchaîner les projets. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques semaines, Shemar Moore revient sur le petit écran pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, dans une nouvelle série. Le comédien vient d’être recruté pour jouer dans la nouvelle série de CBS: S.W.A.T (inspirée du film éponyme). Et d’après les premières informations qui ont été dévoilées, la série racontera le quotidien d’une unité d’élite du S.W.A.T. Shemar Moore a débuté un entraînement très rigoureux pour être à la hauteur de ce nouveau challenge.

Très actif sur son compte Instagram, Shemar Moore partage son quotidien avec ses fans et ses abonnés. Il a même posté hier des vidéos extraites de son entraînement de boxe. Préparez-vous à voir la température monter d’un cran. L’interprète de Derek Morgan fait tomber la chemise et se montre torse nu sur Instagram. Attention les yeux, c’est très sexy. Les fans vont découvrir leur idole comme ils ne l’avaient jamais vu.