Esprits criminels - Episode 22 Saison 07 - Cours magistral  

Rossi et toute l’unité d’élite se rend dans une université pour faire une intervention devant une classe d’étudiants en criminologie et leur expliquer en quoi consiste leur travail. Pour illustrer leur propos et expliquer les circonstances qui conduisent une personne à devenir un tueur en série, Rossi a choisi une affaire sur laquelle il a enquêté pendant près de vingt ans. Au début des années quatre-vingt-dix, la police de Seattle retrouve des corps de femmes auxquelles on a retiré les organes génitaux avant de les abandonner. A chaque fois, on retrouve deux corps : le premier, celui d’une marginale, abandonné négligemment, et le second, celui d'une femme, dans une tombe de fortune. L’enquête de Rossi le conduit sur les traces d’un certain Tommy Yates. Violée par un inconnu, la mère de ce dernier est morte en lui donnant le jour et il a grandi en subissant les maltraitances de sa grand-mère à qui on l’avait confié. Maintenant sous les verrous, Yates prétend avoir tué plus de cent femmes et révèle à Rossi le nom de l’une d’entre elles chaque année.