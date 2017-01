First Murder : La saison 2 inédite débarque ce soir sur TF1

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

à couper le souffle diffusée en novembre sur TF1, la saison 2 nous promet de nombreuses surprises. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir cette série.



First Murder propose un concept inédit. Chaque saison est, en effet, composée comme un polar. propose de suivre une affaire policière pendant toute une saison. Le téléspectateur voit tout, l’enquête, la procédure ainsi que le procès. Les témoins sont appelés à la barre, les avocats montent la défense des suspects. Elle s'attarde aussi bien, sur les policiers que sur les criminels. Mais que va-t-il se passer dans ce début de saison ?





Dans le début de cette saison 2, Hildy et Terry qui enquêtent sur la disparition d’un lieutenant de police infiltré. Alors qu’ils sont en train d’interroger un témoin, ils entendent des coups de feu à bord d’un bus scolaire circulant dans la rue. Une des tueries de masse les plus importantes de ces dernières années se déroule sous leurs yeux. Les deux tueurs Alfie Rentman et Dustin Maker viennent d’abattre dix-huit de leurs camarades. La police déploie un véritable dispositif de guerre pour les neutraliser. La saison 2 inédite de First Murder commence ce soir à 23h25 sur TF1.