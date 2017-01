Qui sont Taye Diggs et Kathleen Robertson, le duo d’enquêteurs de First Murder ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

La saison 2 de First Murder a débarqué le 3 janvier sur TF1. À sa tête, un duo d’enquêteurs de choc : Terry English et Hildy Mulligan, incarnés à l’écran par Taye Diggs et Kathleen Robertson, deux personnalités à la carrière déjà bien longue.

Voici un duo quelque peu inattendu à l’écran. Kathleen Robertson et Taye Diggs ont débarqué le 3 janvier sur TF1 pour la saison 2 de "First Murder", une série se déroulant à San Francisco. Ils ont donc repris leurs rôles d’enquêteurs au sein d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur des affaires complexes. Elle, est Hildy Mulligan, flic et mère célibataire qui se bat au quotidien pour élever sa fille du mieux qu’elle le peut tout en étant dévouée à son travail. Lui, incarne Terry English, un inspecteur spécialiste des homicides qui tente d’accepter et vivre avec la mort de sa femme. Deux personnages singuliers derrières lesquels se cachent deux acteurs que l’on a eu tendance à oublier et qui pourtant ont marqué le petit écran.

Théâtre, séries et films...

Kathleen Robertson, 43 ans, est restée pendant un bon moment loin des plateaux de tournages et pourtant, impossible d’oublier son visage. Née dans l’Ontario, cette Canadienne s’est fait connaître dans le monde entier pour son rôle dans la première version de "Beverly Hills, 90210". Entre 1994 et 1997, il y incarnait Clare Arnold, fille d’un riche consultant diplomatique devenu doyen de l’Université de Californie. Habituée à obtenir ce qu’elle veut, elle est apparue manipulatrice à plusieurs reprises. Amie de Kelly (Jenny Garth), elle tombe amoureuse de Steve avant de devoir le quitter pour suivre son père, sa seule famille, à Paris. Après son départ de la série, Kathleen Robertson a souhaité se tourner davantage vers le cinéma indépendant. On l’a ainsi vu dans "XX/XY" face à Mark Ruffalo en 2002, et "Hollywoodland" en 2006 face à Adrien Brody.



Taye Diggs, de son côté, est depuis longtemps l’une des étoiles de Broadway. Acteur, il est également chanteur et s’est fait remarquer sur la scène new-yorkaise pour ses rôles dans les comédies musicales à succès "Rent", "Wicked" ou encore "Hedwig and the Angry Inch". Au cinéma, l’Américain s’est fait connaître dans le film "Sans Complexes", aux côtés d’Angela Bassett et Whoopi Goldberg. Il est ensuite apparu dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale "Chicago", face à Catherine Zeta-Jones et Renee Zellweger. Mais les fans de séries télé se souviennent surtout de lui pour son rôle dans le spin-off de "Grey’s Anatomy", "Private Practice". Il y incarne Sam Bennett, un ami de longue date d’Addison qui, lorsque celle-ci décida de quitter Seattle, l’accueillit à Los Angeles dans son cabinet médical.



