First murder - Episode 10 Saison 02 - Le prix du silence  

Nick Torres, un agent du Contrôle de gestion du département, enquête sur les agissements du service. A cette occasion, il en profite pour mettre en garde Hildy et lui conseille de ne pas faire confiance à son frère, Junior. Dans le même temps, s’ouvre le procès de Dustin Maker. En s'appuyant sur divers témoignages, la Défense parvient à démontrer qu’Alfie Rentman était le cerveau de l’attaque du bus et révèle que Dustin a été maltraité et violé pendant plusieurs années... A contrario, le Ministère public, met en avant l’atrocité du massacre et le manque d’empathie de Maker mettant également en doute l'enfance difficile de celui-ci.