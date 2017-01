First murder - Episode 11 Saison 02 - Zone de turbulences  

Hildy et Terry arrêtent Torres alors qu’il récupère l’argent de Junior dans une poubelle. Ils l’interrogent secrètement sur un bateau, mais Torres affirme ne pas savoir grand-chose. Car toute l’organisation de l’Union est faite pour protéger l’anonymat de ses membres. Junior perd son calme, il est convaincu que Torres ment et que c’est en fait lui, le Chef de l’Union. Hildy le renvoie chez lui. Torres leur donne le nom des soldats qu’il a recrutés en tant que capitaine et les ordres qu’il a passés en échange d’un accord avec Siletti. Cinq policiers sont arrêtés dès le lendemain. Torres leur dit aussi qu’il était censé déposer l’argent le lendemain matin à neuf heures dans un parc. Hildy et Terry décident de le laisser y aller pour suivre le sac jusqu’au chef de l’Union, mais personne ne vient le chercher.