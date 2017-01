First murder - Episode 4 Saison 02 - En territoire ennemi  

Après sa rencontre avec Dustin Maker, le second tueur du bus, Jamie Nelson décide de prendre en charge la défense du jeune meurtrier. Elle commence par le faire évaluer par un psychiatre qui le déclare tout à fait lucide et conscient de ce qu’il faisait au moment de la fusillade. Ainsi, elle ne pourra plus plaider la folie. Hildy, qui ne croit absolument pas en la culpabilité du très jeune Jalil, décide de rendre visite à sa mère pour essayer de comprendre qui son fils essaie de protéger. Pour ce faire, elle se rend à Potrero, un quartier très pauvre, entièrement tenu par un dénommé Suger Cascade. Mais cette descente impromptue a pour effet de mettre Suger sur ses gardes alors que Raffi essaie de l’approcher en douceur depuis plus d’un an.