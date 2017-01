First murder - Episode 6 Saison 02 - Retrouvailles et représailles  

Suger se présente au centre de détention pour femmes de San Francisco pour y chercher sa sœur, qui est censée sortir ce jour. Mais il apprend sur place qu’elle est sortie un jour plus tôt que prévu. Durant plusieurs jours, Suger remue ciel et terre mais sa sœur, Tenea, reste introuvable. Dans l’affaire du jeune Jalil, qui s’est accusé d’un crime qu’il n’avait pas commis et qui a été tué en prison pour cette raison, Junior et Raffi ont associé leurs forcse pour trouver les coupables. Mais alors qu’ils demandent à voir le corps, celui-ci a disparu de la morgue...