Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

On a adoré le détester pendant dix ans. Tom Felton est l’inoubliable interprète de Drago Malefoy dans l’adaptation cinématographique de la saga Harry Potter. Après une traversée du désert, le blondinet a bien grandi et retrouve l’exposition qu’il mérite grâce à une série : Flash. Tom Felton est LA recrue de choix de la troisième saison. Il y joue Julian Albert, un scientifique de la police spécialisé dans les méta-humains. Son personnage est un garçon torturé et taciturne, à des années-lumière de son interprète. Il suffit de se promener sur sa page Instagram pour se rendre compte à quel point Tom Felton est un garçon lumineux, drôle et sociable. Voici donc cinq choses que l’on apprend en parcourant ses photos



Il chante

Et il chante bien. Tom Felton est un passionné de musique depuis sa plus tendre enfance. Il ne se sépare jamais de sa guitare, même sur un tournage. Surtout sur un tournage. Entre deux scènes, il n’est pas rare de le voir s’éclipser pour jammer dans les loges, dans la rue, sous la neige ou dans sa loge. Il compose et écrit même ses propres chansons. Son style ? Plutôt pop folk. Et ça lui va plutôt bien.





Il n’aime pas trop la presse people

Aucune star n’aime voir sa vie étaler dans les pages des tabloïds. Tom Felton n’en est pas vraiment fan non plus. S’il est à l’abri lui-même, il n’apprécie voir les malheurs de ses collègues du showbiz exposées à tous. "Si vous êtes tentés par une des épouvantables Une divertissantes, vous devriez vous regarderez très longuement dans le miroir et vous poser une question : 'qui suis-je pour prendre du plaisir dans la misère des autres ?' Les histoires sont largement exagérées ou complètement fabriquées et les photos aléatoires sont choisies pour permettre de vendre un récit de misère qui n’est pas la nourriture de l’âme mais un encas de stupidité", écrit-il.







C’est un explorateur



Voyager nourrit l’esprit. Tom Felton voyage beaucoup et semble avoir une préférence pour les paysages quasi-sauvages, voire totalement sauvages, comme le beau milieu de l’Afrique, en compagnie des rhinocéros. Appareil photo autour du cou, jumelles à la main, lunettes de soleil sur la tête, il a la panoplie complète de l’aventurier.









Il adore le golf

Sportif à tendance un peu casse-cou, Tom Felton est aussi un adepte du golf. Il pratique ce sport dès qu'il le peut. Et quand il est sur un green, il tient à le faire savoir à ses followers sur Instagram, quitte à poster beaucoup trop de photos de lui en action. L'acteur a également participé à plusieurs reprises au tournoi de golf annuel des célébrités.



Il est super drôle

Si son personnage dans Harry Potter n'était pas tordant de rire, Tom Felton est un garçon au sens de l'humour décapant. Ce qu'il préfère c'est l'humour un peu cynique, parfois tordu. Il aime aussi se moquer de lui-même et de Drago Malefoy, notamment avec ce montage façon croisons-les du sorcier de Serpentard et Kim Kardashian.









