Flash : découvrez le talent caché de Tom Felton, nouvelle recrue de la série

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

On connaissait Tom Felton en sorcier blondinet, ennemi juré du héros Harry Potter, et adolescent à la destinée trop contrôlée… Aka Drago Malefoy. On connaissait Tom Felton, acteur de talent qui, derrière son caractère d’enfant pourri gâté à Poudlard, cachait un cœur d’or. On connaissait Tom Felton, grand communicant sur Twitter lors d’échanges savoureux avec J.K Rowling et ami à la vie de Daniel Radcliffe et Rupert Grint (Harry et Ron dans la saga des sorciers). Et depuis quelques mois, on connaît Tom Felton, nouvelle recrue de l’équipe de Barry Allen dans la troisième saison de Flash. Il y incarnera le personnage de Julian Albert, membre de la police scientifique, spécialiste de la question des méta-humains.

Mais ce que l’on connaît moins, ce sont les talents de musicien de Tom Felton. Le Britannique a pourtant partagé à plusieurs reprises sur son compte Instagram des clichés de lui, guitare en main, et micro devant la bouche, dans un bar, devant un public. Pendant les fêtes de Noël, le jeune homme, de passage dans le Surrey en Angleterre, s’est même fendu d’une reprise de "All You need is love", des Beatles, seul avec sa guitare acoustique, et ses accents reggae. Et a partagé ce petit moment de musique, intimiste, avec ses fans.

Un talent de musicien dissimulé de fait par la carrière de l’acteur. Et pourtant, Tom Felton a toujours été inspiré par la musique. Enfant, il a même intégré la chorale de la cathédrale de Guildford. Et depuis 2007, il mène une carrière musicale discrète sous le nom de Feltbeats. Il a ainsi enregistré un premier album, "In good Hands". À quand un concert devant le public français ?





Une vidéo publiée par Tom Felton (@t22felton) le 23 Déc. 2016 à 8h08 PST





I'll figure it out Une photo publiée par Tom Felton (@t22felton) le 16 Déc. 2016 à 18h20 PST





Thank you @theheatley696 for having me last night. Lovely place. Lovely people ⚡️ Une photo publiée par Tom Felton (@t22felton) le 10 Déc. 2016 à 15h13 PST

